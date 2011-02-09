-ANKARA'DA AVM'LERİN SERVİS HİZMETİNE SON ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Ankara'daki alışveriş merkezleri (AVM) ve süpermarketlerin müşterilerine yönelik ''ücretsiz'' servis hizmeti, ticari taksi ve minibüs işletmecilerinin mağdur edildiği gerekçesiyle durduruldu. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği'nin talebi doğrultusunda gündeme gelen karar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayında aldığı kararla hayata geçirildi. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, uzun süreden beri Başkentteki AVM'ler ve süpermarketlere ait servis araçlarının, müşterilerini evlerinden alarak marketlere getirdiği ve alışveriş sonrasında da tekrar evlerine bıraktığını hatırlattı. Ancak bazı vatandaşların müşteri gibi bu servislerden yararlansa da marketlere gitmediğini belirten Yiğiner, ''Yaptığımız araştırmalar göre, servis hizmetlerinden yararlananların yüzde 60'ı ya bir ziyaret için veya metro güzergahına gitmek için araçlara biniyor. Bu durumda bir suiistimal söz konusu. Marketlere kendi imkanlarıyla gidenler için bir haksızlık söz konusu. Çünkü marketler zaten bu servis hizmetini ürün fiyatlarına yansıtıyor. Servis hizmetleri marketler içir ciddi bir maliyet'' dedi. Servis hizmetinin ''2918 Karayolları Kanunu''nda ile ''5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kanunu''nda tanımının olmadığını vurgulayan Yiğiner, bu uygulamanın yasal olmadığı gibi taksici ve minibüsçü esnafını da mağdur ettiğini, çünkü müşteri bile olmayan vatandaşların istedikleri güzergahtan diledikleri yerlere ulaşım sağladığını anlattı. Yaşanan mağduriyetler nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçen yıl kasım ayında aldığı karar doğrultusunda, servis uygulamasının sonlandırıldığını kaydeden Yiğiner, bundan sonra servislerin ücretsiz olarak müşteri taşımayacağını belirtti. Marketlerin büyük bölümünün bu uygulamaya uyduğunu bildiren Mehmet Yiğiner, sunulan her hizmetin bir bedelinin olduğunu, bu nedenle servis uygulamasının zaten haksızlık ortaya çıkardığını savunarak, şöyle devam etti: ''Küçük bir kesim olsa da bu uygulamadan gerçekten faydalanan ve suiistimal etmeyen bir grup var. Onlar da artık taksiye veya otobüse binecek. Ancak bir ekmek alıp, tüm kenti gezen insanlar var. Ankara'da 7 bin 701 ticari taksi, 2500' yakın minibüs ve 600 civarında özel halk otobüsü var. Bunları aileleriyle birlikte düşünürsek büyük bir kesimi oluşturuyor. Yeni uygulamanın marketlerdeki müşteri sayısını düşüreceğini zannetmiyorum. Çünkü marketler zaten servis uygulamasını ürün fiyatlarına yansıtıyorlardı. Bu düzenlemeye uymayan market ve AVM'ler artık denetlenecek. Servis uygulamasını devam ettirmek isteyen market ve AVM'ler ise minibüslerde 500, midibüslerde 100 ve otobüslerde 1500 bilet karşılığında ücret ödemesi gerekecek. Ancak bu servisler sadece market müşterilerini evlerine bırakacak.''