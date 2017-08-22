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Ankara'da aşiret düğünü

Behçet DALMAZ/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi'ndeki Pinyanişi aşireti lideri eski Milletvekili Macit Pirozbeyoğlu'nun Maliye Bakanlığı'nda gelir uzmanı oğlu, 31 yaşındaki Ahmet Pirozbeyoğlu ile Pınar Çallı, Ankara'da yapılan düğünle dünya evine

22 Ağustos 2017 13:00

Behçet DALMAZ/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi\'ndeki Pinyanişi aşireti lideri eski Milletvekili Macit Pirozbeyoğlu\'nun Maliye Bakanlığı\'nda gelir uzmanı oğlu, 31 yaşındaki Ahmet Pirozbeyoğlu ile Pınar Çallı, Ankara\'da yapılan düğünle dünya evine girdi. Çifte yaklaşık 400 bin TL değerinde para ve altın takıldı.
Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'ndeki Pinyanişi aşiretinin önde gelen ismi, eski milletvekili Macit Pirozbeyoğlu\'nun gelir uzmanı oğlu Ahmet Pirozbeyoğlu ile işadamı Naif Çallı\'nın kızı Pınar Çallı evlendi. Gelin ve damadın sağdıçlığını Slehi aşiretinin önde gelenlerinden Alayı Atlı yaptı. Ankara Mayra Plas Oteli\'ndeki düğüne eski bakanlar;  Mehmet Salih Yıldırım, Hikmet Sami Türk, Şanlıurfa eski Milletvekili Mahmut Güneş, Bingöl eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata,Hakkari eski Milletvekili Dr. Rüstem Zeydan, Pinyanişi aşiretinin Lideri Osman Zeydan\'ın oğlu Necip Zeydan, işadamı Teoman Zeydan\'ın yanı sıra Van, Hakkari ve Ankara\'dan yüzlerce kişi katıldı. Düğüne katılan davetliler, damat Ahmet Pirozbeyoğluna 270 bin TL para , gelin Pınar Çallı\'ya ise130 bin TL değerinde altın taktı. Düğüne katılan davetliler Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halay çekti.
Sağdıç Alayı Atlı, düğünde eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra Hakkari, Van ve Ankara\'dan çok sayıda davetillinin katıldığını belirterek, düğüne katılan bütün davetlilere teşekkür etti.

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