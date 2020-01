Ankara'da AKP'ye karşı Demokrat Parti formülü

Yerel seçimler yaklaşırken siyasette ilginç gelişmeler oluyor. Uzun zamandır sesi çıkmayan Demokrat Parti (DP), partilerinden ‘dışlanan’ ve ‘küskün’ isimlerin yeni adresi olma yolunda. İlk adım Ankara’da atılıyor. AKP’nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Melih Gökçek’in iki rakibi Mansur Yavaş ve Turgut Altınok DP yolunda. Yavaş’ın büyükşehirden, Altınok’un da Keçiören’den aday olacağı söyleniyor. Ankara’dan sonra sıra diğer kentlerde. ‘Kürtçe afiş’ yüzünden MHP ’den kopan MHP’li Fethiye Belediye Başkanı’nın da DP’den aday olması bekleniyor. DP’nin listesinde Samandağ’ın ÖDP’li Belediye Başkanı da bulunuyor.

Radikal'den Ömer Şahin'in haberine göre, Ankara’da Melih Gökçek’e karşı ‘kutsal ittifak’ işbaşında. MHP’nin aday göstermediği iki isim DP yolunda. MHP, Yavaş’ı da Altınok’u da aday göstermedi. Melih Gökçek’le araları kötü olan her iki ismin DP’den aday olmaları için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Her iki ismin de Gökçek’in adaylığının resmileşmesini beklediği öğrenildi. DP yetkilileri ‘Yavaş-Altınok’ formülünden umutlu. Kurban Bayramı’nı Kürtçe kutlayan afiş astığı için MHP’den istifa etmek zorunda kalan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi’nin DP’den aday olması büyük oranda kesinleşti. ÖDP’li Hatay Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in de DP’den aday olacağı söyleniyor.

Erdoğan sonrasını bekliyor

Yerel seçimler için ‘küskün’lere kucak açan DP’nin asıl hedefi 2014 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. DP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtemel cumhurbaşkanlığı sonrası AKP’de yaşanabilecek gelişmeleri bekliyor. AKP'den muhtemel kopuşlar olacağını düşünen DP, Meclis’e girmeyi hedefliyor.

Genel merkez AVM oluyor

Türkiye ’nin 65 ilinde örgütlü olduğu öğrenilen DP finansman sorununa da çare buldu. DP, genel merkez olarak Turgut Özal’la özdeşleşmiş binayı kullanıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın bitişiğinde otoparkı da olan binanın rant değeri oldukça yüksek. DP, bina ve arsayı önce kat karşılığı satmayı düşünüyor. Bu konuda ilerlemeler sağlandığı gelen bilgiler arasında. DP Genel Merkezi ve arsa satışı yapılırsa yerine ne yapılacağı da belli. Parti genel merkezinin yerinde AVM ve rezidansı olan iş kuleleri yükselecek.

