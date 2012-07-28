Ankara'da 86 yıllık sıcaklık rekor kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Ankara'nın, tarihinin en sıcak gününü yaşadığını belirterek, "Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık değeri, 1926'dan beri yapılan ölçümler içerisinde rekor sıcaklık oldu" dedi.

Güneş yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, kuru ve sıcak karakterli bir özelliğe sahip olan Basra alçak basınç merkezinin kuvvetlenmesi nedeniyle sıcak hava dalgasının etkisine girdiğini anımsattı.

Basra alçak basınç merkezinin özellikle yurdun iç kesimlerinde etkisini çok daha fazla hissettirdiğini belirten Güneş, ülke genelinde kuvvetli sıcak hava dalgasıyla birlikte, hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 3 ila 10 derece üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Güneş, Çarşamba ve Perşembe günleri Ankara 'nın Bala ilçesinde 37.1, Kızılcahamam'da 40, Şereflikoçhisar'da 41.5 Nallıhan'da 42.9 ve Beypazarı ilçesinde 43.1 derece hava sıcaklığı ölçüldüğünü hatırlatarak, “Bu değerler bu ilçeler için ölçüm yapılan süreler içerisinde kaydedilen, tarihinin en yüksek sıcaklık değerleridir. Ayrıca Bolu'nun Seben ilçesinde 40.9, Kıbrıscık'da 39.8, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde 40 ve Kırıkkale il merkezinde 41.8 derece ile tarihinin en yüksek sıcaklık değerleri ölçülmüştür” dedi.

Ankara il merkezinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hava sıcaklığının 30 Temmuz 2000 tarihinde 40.8 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Güneş, Ankara 'da dün kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı 40.3 derece, bugün ise 41 derece oldu. Bu sıcaklık değeri, 1926'dan beri yapılan ölçümler içerisinde rekor sıcaklık olmuş; Ankara , tarihinin en sıcak gününü yaşamıştır” ifadesini kullandı.

'Sıcak hava hafta sonundan itibaren etkisini azaltıyor'

Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, yapılan son değerlendirmelere göre; sıcak havanın etkisini bugün de sürdürmesinin beklendiğini, ancak yarından itibaren yurdun iç ve doğu bölgelerinde etkisini azaltacağının tahmin edildiğini belirtti.

Hava sıcaklığının kısa süreli sağanak yağışlarla birlikte bu bölgelerde 4 ila 7 derece azalacağını ifade eden Güneş, sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.