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Yaşam

Ankara'da 8 Mart öncesi sosyal medya operasyonu; sadece kadınlar gözaltında

İHD Ankara Şube çalışanı Sevinç Koçak ve Melike Şahin'in evinde arama yapıldı

07 Mart 2018 17:27

Ankara'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde birçok eve baskın düzeleyen polis ekipleri, sadece kadınları gözaltına aldı. Kadınların, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Evrensel'in haberine göre; Ankara'da sosyal medya operasyonu kapsamında birçok kadının evine polis baskını düzenledi. Kaldıraç Dergisi okurları Bütül Koca, Sibel Göktaş ve Duygu Doğan adlı kadınlar gözaltına alındı.

İHD Ankara Şube çalışanı Sevinç Koçak ve Melike Şahin'in de evinde arama yapıldığı öğrenildi.

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Ankaragözaltıkadın8 Martsosyal medya

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