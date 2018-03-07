Ankara'da 8 Mart öncesi sosyal medya operasyonu; sadece kadınlar gözaltında

Ankara'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde birçok eve baskın düzeleyen polis ekipleri, sadece kadınları gözaltına aldı. Kadınların, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Evrensel'in haberine göre; Ankara'da sosyal medya operasyonu kapsamında birçok kadının evine polis baskını düzenledi. Kaldıraç Dergisi okurları Bütül Koca, Sibel Göktaş ve Duygu Doğan adlı kadınlar gözaltına alındı.

İHD Ankara Şube çalışanı Sevinç Koçak ve Melike Şahin'in de evinde arama yapıldığı öğrenildi.