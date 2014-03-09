Ankara'da 60 yıllık çınar ağaçları kesildi



Devlet Tiyatroları'nın (DT) 50 yılı aşkın süredir kullandığı İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nin arazisinde 60 yıllık ağaçlar, İvme Yapı adlı inşaat firması tarafından geceyarısı kesildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan DT Genel Müdürlüğü, yapılan işlemin hukuksuz olduğunu bildirdi.

İvme Yapı İnşaat firmasına ait vinçler, dozerler, Devlet Tiyatroları’nın Ankara Macunköy'de bulunan ve içinde tiyatronun atölyelerinin, İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi, Stüdyo Sahne gibi sahnelerinin de yer aldığı arazilerine gece baskını yaptı. Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Vekili Mustafa Kurt, Ankara Müdürü Şekip Taşpınar ve tüm üst yönetiminin festival açılışı nedeniyle Bursa’da olduğu günün akşamı yapılan ağaç katliamı tepki çekti.

Evrensel gazetesinde yer alan haber göre tesislerdeki araçların, tiyatroya ait kamelyadaki oturma gruplarının, aydınlatma araçlarının da parçalandığı iddia edilirken, konuya ilişkin DT Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün Atölye Sahneleri’nin olduğu Macunköy’deki tesiste ağaç krizi devam ediyor. Daha önce SS İvme Yapı İnşaat firmasına ait dozerlerin arazideki ağaçları tek tek kesmesine sanatçılardan ve tiyatroseverlerden büyük tepki gelmişti. Sanatçılar Ostim Şehit Kadir Özcan Polis Merkezi Amirliği’ne şikayette bulunmuş bunun üzerine olay yerine gelen görevli polis memurları kesimi durdurarak, kesimden sorumlu 3 kişiyi şüpheli sıfatıyla karakola götürerek ifadelerini almıştı.

Devlet Tiyatroları avukatının yaptığı açıklamada, ellerinde Orman Bakanlığı’nın raporu olduğunu ve ağaçların ancak izne tabi kesilebileceğini belirtti. Açıklamasının devamında Kooperatifin Devlet Tiyatroları’na açtığı herhangi bir tahliye davası olmadığını söyleyen Avukat, ‘Hukuka aykırı bir şekilde daha önce yaptıkları gibi gece yarısı çok sayıda iş makinasıyla kamu arazisine 'Genel Müdürlüğümüzün kullandığı alana' girerek suç işlediler. Konuyla ilgili daha önce asliye ceza mahkemesine dava açtık ancak buna rağmen eylemlerine devam ettiler. Kurumumuzun Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen Yenimahalle Belediyesi’nce inşaatın durdurulmadığı bilmekteyiz. İlgili yerlere Genel Müdürlüğümüzce gerekli müracaatların yapıldığı yasal zeminlerde hakkımızı aramamıza rağmen yasal olmayan şekilde kooparatif tarafından suç işlendiği açıkça gözlemlenmektedir’ dedi”