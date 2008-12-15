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Politika

Ankara'da 5 puan farkla yarışa başlıyorlar

AKP'nin anketine göre oy oranları: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek yüzde 40, Karayalçın yüzde 35

15 Aralık 2008 02:00


AKP, 7-9 Aralık tarihlerinde anlaşmalı olduğu şirketlerden birine Ankara Büyükşehir sınırları içinde özel bir anket yaptırdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulan anket şok etkisi yarattı. Ankette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40, Murat Karayalçın diyenler yüzde 35 çıktı

AKP, 7-9 Aralık tarihlerinde Ankara Büyükşehir sınırları içinde özel bir anket yaptırdı. Anket, partinin anlaşmalı olduğu şirketlerden birine yaptırılırken, sonuçlar parti yönetiminde şok etkisi yarattı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulan ve bazı AKP’lilerin de eline geçen anket sonuçları, Ankara’da AKP-CHP arasında müthiş bir yarış olduğunu gözler önüne serdi.

AKP’nin özel anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adaylığına destek verenlerin oranı yüzde 40 olarak tespit edildi.
Gökçek’i yüzde 35 ila CHP’nin Büyükşehir adayı Murat Karayalçın takip etti. Bu oy oranları, Gökçek-Karayalçın arasında yüzde 5’lik fark kaldığı da ortaya koydu.

MHP’nin oyu yükseldi

Öte yandan MHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday gösterme kararı aldı. Beypazarı’nda başarılı bir performans gösteren Mansur Yavaş, büyükşehir adaylığında MHP’nin oyunu artırdı. AKP’nin özel anketinde
MHP’nin adayı Yavaş’a yüzde 17’lik destek çıktı.

Altınok birinci

Ankette aday adayları içinde en yüksek destek Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a çıktı. Geçen hafta AKP’den büyükşehir aday adaylığı müracaatında bulunan Turgut Altınok’a yüzde 43 oy çıktığı öğrenildi. Altınok bu yüzdeyle hem AKP içinde hem de muhalefetin adayları arasında en yüksek desteği ulaştı. Aynı ankette AKP’nin oyunun yüzde 46.5 olduğu belirtildi.

Bu ikinci özel anket

AKP, 12 büyükşehir için iki hafta önce anket yaptırmıştı. Parti yönetimine sunulan bu ankette Melih Gökçek’in oyu yüzde 43 çıkmıştı. İki anketin de aynı firma tarafından yapıldığı biliniyor. Anketi yapan firmanın yöneticisi, “İkinci anket özel bir çalışma olarak yapıldı, sonuçlarını ilgili kişilere bildirdik. Detay veremeyeceğim” demekle yetindi.

İzmir AKP’de temayül yoklaması

AKP, İzmir’deki yedi ilçede görev yapan partili belediye başkanlarının, yeniden aday gösterilip gösterilmemesiyle ilgili olarak temayül yoklaması yaptı. Temayül yoklamasında, AKP’nin
İzmir’de yönetimde bulunduğu Aliağa, Buca, Bergama, Gaziemir, Kemalpaşa, Tire ve Ödemiş’teki belediye başkanları hakkında teşkilatın düşünceleri soruldu. Toplam 150 kişiden oluşan il yönetimi, kadın ve gençlik kolları her ilçe için ayrı ayrı oy kullandı.

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