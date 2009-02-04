Ankara'da 5 gün su yok

1978 yılından beri değiştirilmeyen borular Ankara'yı susuz bıraktı.



Altındağ ve Mamak ilçelerini besleyen ana borudaki arıza nedeniyle, bu ilçelere yarından itibaren 5 gün süreyle su verilemeyecek.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden verilen bilgiye göre, Subayevleri Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde 1978 yılında yapılmış 2 metre 28 santimetre çapındaki ana boruda sızma olduğu tespit edildi.



Söz konusu arıza nedeniyle, Altındağ ve Mamak ilçelerine yarın saat 08.00'dan başlayarak 8 Şubat Pazar günü 24.00'a kadar su verilemeyecek.



Bölgedeki hastanelerde su kesintisi yapılmayacağını belirten yetkililer, vatandaşların 396 42 84-85 numaralı telefonları arayarak tankerlerle su isteyebileceğini kaydetti.

