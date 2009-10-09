Ankara'da 5 çocuk kayboldu

Önce Kayseri'de, şimdi de Ankara'da 5 çocuk akşam saatlerinde kayıplara karıştı.



Türkiye’de, bu yılın dokuz ayında kayıp sayısı 3 bin 336 kişi olarak kayda geçerken, dün de aynı mahallede oturan 5 çocuk kayıplara karıştı.



Mamak Dostlar Mahallesi'nde komşu çocukları oldukları belirtilen A.E.G. (15), H.G. (13), E.K. (15), S.S. (15) ve İ.B'nin (16) aileleri, dün akşam yemeğinin ardından dışarı çıkan çocuklarının geri dönmemeleri üzerine bugün polise başvurdu. Çocukları arama çalışmaları sürdürülüyor.



Kayıp sayısı artıyor



Bu kişilerden, 996’sını erkekler, 2 bin 340’ını ise kadınlar oluşturuyor. Kayıplar arasında 348 erkek ile 814 kadın 18 yaşın altında bulunuyor. Kayıp sayısının illere göre dağılımına bakıldığında ise en çok kayıp 724 ile İstanbul’da bulunurken, bunu 263 kayıp ile İzmir, 176 kayıp ile Ankara izliyor. Verilere göre, Tunceli, Aksaray ve Balıkesir’de bu yılın dokuz ayında emniyet kayıtlarında herhangi bir kayıp kaydına rastlanmadı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamak için evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden şu ana kadar haber alınamayan sekiz yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, altı yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden 11 yaşındaki Türkan Ay’ın kaybolduğu Kayseri’de ise bu yıl 22’si 18 yaş altı olmak üzere toplam 62 kişi kayıp olarak kayda geçti.

