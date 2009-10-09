Ankara'da 5 çocuk kayboldu

Önce Kayseri'de, şimdi de Ankara'da 5 çocuk akşam saatlerinde kayıplara karıştı.
Türkiye’de, bu yılın dokuz ayında kayıp sayısı 3 bin 336 kişi olarak kayda geçerken, dün de aynı mahallede oturan 5 çocuk kayıplara karıştı.
Mamak Dostlar Mahallesi'nde komşu çocukları oldukları belirtilen A.E.G. (15), H.G. (13), E.K. (15), S.S. (15) ve İ.B'nin (16) aileleri, dün akşam yemeğinin ardından dışarı çıkan çocuklarının geri dönmemeleri üzerine bugün polise başvurdu. Çocukları arama çalışmaları sürdürülüyor.
Kayıp sayısı artıyor
Bu
kişilerden, 996’sını erkekler, 2 bin 340’ını ise kadınlar oluşturuyor.
Kayıplar arasında 348 erkek ile 814 kadın 18 yaşın altında bulunuyor.
Kayıp sayısının illere göre dağılımına bakıldığında ise en çok kayıp
724 ile İstanbul’da bulunurken, bunu 263 kayıp ile İzmir, 176 kayıp ile
Ankara izliyor. Verilere göre, Tunceli, Aksaray ve Balıkesir’de bu
yılın dokuz ayında emniyet kayıtlarında herhangi bir kayıp kaydına
rastlanmadı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı’nın
ikinci günü şeker toplamak için evlerinden ayrıldıktan sonra
kendilerinden şu ana kadar haber alınamayan sekiz yaşındaki Ahmet Tuna
Tekin, altı yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden 11
yaşındaki Türkan Ay’ın kaybolduğu Kayseri’de ise bu yıl 22’si 18 yaş
altı olmak üzere toplam 62 kişi kayıp olarak kayda geçti.