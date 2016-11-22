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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da 4 pilot 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerden 6'sı tutuklandı

22 Kasım 2016 01:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 4'ü pilot 6 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TSK mensubu pilotlar S.K, M.A, H.Ü, E.Ö. ile bir maliye uzmanı ve bir inşaat mühendisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, hakimlik sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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