Ankara'da 4 pilot 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 4'ü pilot 6 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TSK mensubu pilotlar S.K, M.A, H.Ü, E.Ö. ile bir maliye uzmanı ve bir inşaat mühendisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Şüpheliler, hakimlik sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.