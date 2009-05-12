Ankara'da 4 avukat gözaltına alındı

Ankara'da, 4 avukat "terör örgütü PKK/Kongra-Gel için faaliyette bulundukları" iddiasıyla gözaltına alındı.



Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Bu kişiler avukatlar hakkında "terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in avukatlığını yaptıkları yönünde ihbarlar bulunduğu" öne sürüldü.



Gözaltına alınan avukatşarın ev ve bürolarında aramanın devam ettiği bildirildi.

