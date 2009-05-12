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Yaşam

Ankara'da 4 avukat gözaltına alındı

12 Mayıs 2009 16:37

Ankara'da, 4 avukat "terör örgütü PKK/Kongra-Gel için faaliyette bulundukları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Bu kişiler avukatlar hakkında "terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in avukatlığını yaptıkları yönünde ihbarlar bulunduğu" öne sürüldü.

Gözaltına alınan avukatşarın ev ve bürolarında aramanın devam ettiği bildirildi.

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