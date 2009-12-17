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Yaşam

Ankara'da 4 araç kundaklandı

Ankara'nın Cebeci semtinde 4 otomobil kundaklandı. Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

17 Aralık 2009 02:00

T24 - Ankara'nın Cebeci semtinde 4 otomobil kundaklandı. Araçlar önemli derecede maddi hasara uğrarken, zanlının yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Öncebeci Mahallesi Aydoğmuş Sokaktaki 9 numaralı aparmanın otoparkında duran Hasan Kılıç'a ait 06 AG 6172, Mustafa Tuna'ya ait 06 SAT 08, Nihat Mert'e ait 06 VUK 01 ve Nurettin Zeray'a ait 06 CVL 20 plakalı otomobiller, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bidonla benzin dökülerek, yakıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobiller, kısmen kullanılamaz hale geldi.

Sokağı trafiğe kapatarak olay yerinde incelemeler yapan polis, otomobillerin çevresinde bir adet boş bidon buldu.

Görgü tanıkları, 40 yaşlarında bir kişinin otomobillere benzin döktükten sonra ateşe verdiğini, daha sonra da kaçtığını söyledi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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