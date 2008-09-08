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Yaşam

Ankara'da 37 yeni okul

Ankara Valisi Önal, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında başkentte 37 adet yeni okulun hizmete alındığını söyledi.

08 Eylül 2008 03:00

Vali Kemal Önal, ilköğretim birinci sınıfların 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren eğitim-öğretimin içinde olmalarının, öğrencilerin uyumu açısından olumlu bir katkı sağladığını söyledi. Önal, "İtiş-kakış ve kalabalık gibi olumsuz durumlar yaşanmadan, minik öğrenciler başarılı bir hafta geçirdiler" dedi.

Önal, yarın 2008-2009 eğitim-öğretim yılına adım atılacağını belirterek, bu döneme başkentte 37 adet yeni okuldaki bin 50 yeni derslikle başladıklarını bildirdi. Yapılan okullardan 17'sinin "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında hibe olduğunu anlatan Önal, 20'nin ise Ankara Valiliği tarafından yaptırıldığını söyledi. Önal, yeni okullardan 9'unun ilköğretim okulu, diğerlerinin ise ortaöğretim alanında eğitim-öğretim vereceğini kaydetti.

Ankara'nın büyük oranda göç aldığını ve her geçen gün artan nüfusun talebini karşılayacak yeni okullara gereksinim duyulduğuna dikkati çeken Önal, "Başkentin eğitime yüzde 100 destekteki başarısını bu yıl da sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

Hayırsever vatandaşların eğitime verdikleri destekten memnun olduklarını dile getiren Önal, "Başkentte, hayırseverlerin 2003 yılından bu yana eğitime 215 milyon YTL katkı sağladığını" bildirdi

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