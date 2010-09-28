T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ANKARA'DA "SONBAHAR KONSERLERİ"NE MOTOSİKLETLİ TANITIM ANKARA (A.A)

28 Eylül 2010 12:55

-ANKARA'DA "SONBAHAR KONSERLERİ"NE MOTOSİKLETLİ TANITIM ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Duman, MFÖ, Yeni Türkü, Erkan Oğur ve Grup Yorum'un sahne alacağı ''Sonbahar Konserleri''nin tanıtımı motosikletli grup eşliğinde yapıldı. ODTÜ Vişnelik Tesisleri Çim Amfi'de 1-6 Ekim günleri arasında düzenlenecek etkinliğin tanıtımı için Kızılay'dan başlayan motosiklet turu düzenlendi. Sahneye çıkacak sanatçı ve grupların isimlerinin yer aldığı flamaları taşıyan motosikletli grup, başkentin işlek caddelerinde sürdürdüğü tanıtım gezisini Çayyolu Park Caddesi'nde sonlandırdı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Ud Grup Müzik Koordinatörü Tarkan Gürol, müzik ile motosiklet tutkusunun adeta ayrılmaz bir parça olduğunu, 1 Ekimde verilecek Duman konserinden önce konser alanında motosiklet gösterisi düzenleneceğini bildirdi. ''Sonbahar Konserleri''nin takvimi ise şu şekilde belirlendi: 1 Ekim - Duman 2 Ekim - Grup Yorum 3 Ekim - MFÖ 5 Ekim - Yeni Türkü 6 Ekim - Erkan Oğur Tüm konserlerin başlama saatinin 20.00 olacağı konserler dizisinde, izleyiciler için 18 yaş sınırı aranmayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24