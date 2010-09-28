-ANKARA'DA "SONBAHAR KONSERLERİ"NE MOTOSİKLETLİ TANITIM ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Duman, MFÖ, Yeni Türkü, Erkan Oğur ve Grup Yorum'un sahne alacağı ''Sonbahar Konserleri''nin tanıtımı motosikletli grup eşliğinde yapıldı. ODTÜ Vişnelik Tesisleri Çim Amfi'de 1-6 Ekim günleri arasında düzenlenecek etkinliğin tanıtımı için Kızılay'dan başlayan motosiklet turu düzenlendi. Sahneye çıkacak sanatçı ve grupların isimlerinin yer aldığı flamaları taşıyan motosikletli grup, başkentin işlek caddelerinde sürdürdüğü tanıtım gezisini Çayyolu Park Caddesi'nde sonlandırdı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Ud Grup Müzik Koordinatörü Tarkan Gürol, müzik ile motosiklet tutkusunun adeta ayrılmaz bir parça olduğunu, 1 Ekimde verilecek Duman konserinden önce konser alanında motosiklet gösterisi düzenleneceğini bildirdi. ''Sonbahar Konserleri''nin takvimi ise şu şekilde belirlendi: 1 Ekim - Duman 2 Ekim - Grup Yorum 3 Ekim - MFÖ 5 Ekim - Yeni Türkü 6 Ekim - Erkan Oğur Tüm konserlerin başlama saatinin 20.00 olacağı konserler dizisinde, izleyiciler için 18 yaş sınırı aranmayacak.