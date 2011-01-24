-ANKARA'DA 336 BİN ÇORUMLU YAŞIYOR ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Başkent olduğu günden bu yana sürekli gelişen ve büyüyen Ankara'nın nüfusu, Türkiye'nin dört bir yanından aldığı göçlerle 4 milyon 650 bini geçti. Ankara'ya en çok göç veren illerin başında Çorum yer alırken, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta listenin ilk sıralarında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) göç istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, toplam nüfusu 4 milyon 650 bin 802 olan Ankara'da, 1 milyon 548 bin 626 ''Ankaralı'' yaşıyor. Coğrafi konumu itibariyle Türkiye'nin ortasında yer alan Başkent, en çok çevre illerden göç alırken, Ankara'da yaşayanlar arasında 336 bin 694'le Çorumlular birinci sırada yer alıyor. Başkentte yaşayan Çorumluları sırasıyla Yozgatlılar (293 bin 748), Çankırılılar (222 bin 524), Kırşehirliler (179 bin 94), Kırıkkaleliler (163 bin 105) ve Sivaslılar (143 bin 153) izliyor. -EN ÇOK ÇORUMLU MAMAK'TA- Başkentin nüfusu ilçelere göre incelendiğinde Çorumluların en çok Mamak ilçesini tercih ettikleri görülüyor. 83 bin 897 Çorumlunun yaşadığı Mamak'ta, 64 bin 73 Yozgatlı, 44 bin 250 Kırıkkaleli, 31 Bin 324 Kırşehirli, 31 bin 96 Sivaslı, 21 Bin 735 Çankırılı oturuyor. Mamak nüfusuna kayıtlı olan Ankaralıların sayısı ise 111 bin 648. Çankaya'da 45 bin 678 Sivaslı, 32 bin 430 Yozgatlı, 38 bin Çorumlu, 25 Bin Çankırılı ve 15 bin 590 Kırıkkaleli otururken, bu ilçede 175 bin 978 Ankaralı yaşıyor. Keçiören'de Çankırılılar 65 bin 912 ile birinci sırada yer alırken, onları 60 bin 912 ile Çorumlular, 53 bin 806 ile Kırşehirliler, 52 bin 452 ile Yozgatlılar, 25 bin 760'la da Kırıkkaleliler izliyor. Sincan'da da 45 bin 794'le birinci sırada Çorumlular yer alırken, 42 bin 216'yla Yozgatlılar ikinci, 20 bin 943 ile Kırıkkaleliler üçüncü, 20 bin 405'le de Kırşehirliler dördüncü sırada yer alıyor. Yenimahalle'de 36 bin 710'la Yozgatlılar birinci, 24 bin 335'le Kırşehirliler ikinci, 22 bin 793'le Kayserililer üçüncü, 20 bin 681'le de Çankırılılar dördüncü oldu. Etimesgut ilçesinde yaşayanlar arasında da 24 bin 231 kişiyle Yozgatlılar ilk sırada yer alıyor. Yozgatlıları 18 bin 758'le Çorumlular, 16 bin 117 ile Erzurumlular, 14 bin 956'yla da Kırıkkaleliler izliyor. Altındağ ilçesinde ise 38 bin 398'lik nüfuslarıyla Çorumlular birinciliği kimseye bırakmıyor. Çorumluların ardından ise 27 bin 398'ye Yozgatlılar, 21 bin 441'le Bolulular ve 15 bin 629'la da Kırıkkaleliler geliyor. -ANKARA'DA 183 ÇORUM DERNEĞİ VAR- Ankara Çorumlular Birliği Başkanı Kenan Nuhut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkentte Ankaralıların ardından en fazla yaşayan nüfusun Çorumlulara ait olduğunu söyledi. Ankara'nın Çorum'dan göç almasının temel nedeninin ekonomik olduğunu anlatan Nuhut, şunları kaydetti: ''Ekonomik şartlar insanlarımızı zorluyor, Ankara'ya gelmeye. Ankara'nın tercih edilmesindeki bir başka neden de Çorum'a çok yakın olması. Çorum ile Ankara arası 250 kilometre. Çorumlular daha çok Mamak'ta oturuyorlar. Üst düzey bürokratik görevlerde pek çok çok Çorumlu bulunuyor. Bir zamanlar işçi olarak gelen çok sayıda hemşehrimiz şu anda işveren konumunda. Özellikle inşaat alanında Çorumlular söz sahibi.'' Nuhut, Çorumluların irili ufaklı 183 dernek çatısı altında toplandıklarını ve 650 bin seçmene sahip olduklarını sözlerine ekledi.