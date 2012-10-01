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Yaşam

Ankara'da 3 TIR dolusu kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da PKK ile bağlantılı 3 TIR dolusu kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara getiren İran plakalı TIR'lara el konulurken, sigaraları getiren İran uyruklu 5 kişi ise gözaltına alındı

01 Ekim 2012 22:18

İran plakalı gümrüklü TIR’larla sigara getirildiğini belirlenmesinin ardından Çankırı Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak Ankara’nın Elmadağ İlçesi ile Çankırı’nın Kurşunlu İlçesi’nde operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinde kullandığı aramalarda Elmadağ’da 1, Çankırı’da 2 TIR’da kaçak sigara ele geçirildi.

DHA'da yer alan habere göre; TIR’lara hurda demir ve bakır yüklendiği ve aralarında kaçak sigara konulduğu belirlendi.

 

Hurda arasına sigara

 

Düzenlenen operasyonda, piyasaya değeri 3 milyon TL olan yaklaşık 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara getiren İran plakalı TIR’lara el konulurken, sigaraları getiren İran uyruklu 5 kişi ise gözaltına alındı.

 

PKK bağlantılı

 

Yapılan incelemelerde zanlıların kaçak sigaraları Türkiye’ye sokmak için PKK ile bağlantıya geçtiği ortaya çıktı.

İran uyruklu şüphelilerin, TIR’ların Türkiye’ye geçişi noktasında örgütten yardım aldığı ve örgüte bu yardımı karşılığında pay verdiği öğrenildi.

Örgütün, şüphelilere sigaraları piyasaya sürmeleri durumunda ek ödeme de talep ettiği ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından da sorgulanacağı kaydedildi.

 

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