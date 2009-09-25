Ankara'da 3 günlük elektrik kesintisi

Önceden planlanan yıllık periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 28-29 ve 30 Eylül günlerinde Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak yerler gün ve saatleri şöyle:

Yenimahalle'de, 28 Eylül Pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Şehitali, Çelikler Mahalleleri, Petkonut, Petdoğa, Bilgisayarcılar, Karme Kooperatifleri, Borbeton Şantiyesi, Mesa tesisleri, özel trafolu aboneler.

29 Eylül Salı günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Fevziye Mahallesi, özel trafolu aboneler

Kazan'da, 28 Eylül Pazartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Örencik, Sarıayak Köyleri, Yapımtaş ve civarı,

12.00-13.00 saatleri arasında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin bir kısmı, Treysan, Ağaçsan, Bak Piliç ve civarı,

29 Eylül Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Güvenç Köyü, Dönge Mahallesi.

30 Eylül Çarşamba 09.00-14.00 saatleri arasında; İmrendi Mahallesi

Nallıhan'da, 28 Eylül Pazartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Meyildere, Karahisar, Cendere, Subaşı, Epçeler, Mürküt, Aşağı, Çive, Yukarı Çive, İslamalan köyleri

29 Eylül Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Cendere, Subaşı, Epçeler, Mürküt, Aşağı Çive, Yukarı Çive, İslamalan köyleri

30 Eylül Çarşamba günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Eymür, Zaimoğlu, Yeşilyurt, Atça Köyleri

Gölbaşı'nda 30 Eylül Çarşamba günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Çayırlı, Subaşı, Deveci Mahalleleri, özel trafolu aboneler

Çankaya'da 29 Eylül Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Mimar Sinan, Metin Oktay mahalleleri

30 Eylül Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında; Vedat Dalokay Caddesi 70 numara ve civarı

Mamak'ta 29 Eylül Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Türközü Şehit Cengiz Topel Mahalleleri, Ziya Oralay Caddesi'nin bir kısmı, Akdere Mahallesi 329., 372., 373., 376., sokaklar ve civarı

Altındağ'da 29 Eylül Salı ve 30 Eylül Çarşamba günleri 09.00-14.00 saatleri arasında; Kavaklı Mahallesi Siteköy Sanayi Sitesi

29 Eylül Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi 22., 23., 24., 25., 26. sokaklar ve civarı

Polatlı'da 28 Eylül Pazartesi günü 09.30-12.30 saatleri arasında; Adatoprakpınar, Sinanlı, Uzunbey, Yüzükbaşı, Hacıosmanoğlu, Yağcıoğlu, Hacımusa, Şıhahmetli, Sincik, Emirlerkesikkavak, Tüfekçioğlu Köyleri, Bulduk, Mıcıkoğlu Yaylaları, TİGEM Polatlı İşletme Müdürlüğü, Polatlı Belediyesi Yüzükbaşı İçme Suyu Tesisi, Fermak İnşaat Ltd. Şti., 3. Şahıs Tarımsal Sulama Aboneleri

13.30-17.00 saatleri arasında; Polatlı Ticaret Borsası, Gündoğan Köyü, Polatlı Belediyesi Gündoğan Köyü İçme Suyu Tesisi, Şara Çiftçiler Yem, Eker Mak, Ender Tuğla, Sakarya Tuğla, Koç Tuğla Fabrikaları, 3. Şahıs Tarımsal Sulama Aboneleri

29 Eylül Salı günü 09.010-14.00 saatleri arasında; Polatlı Organize Sanayi Bölgesi

30 Eylül Çarşamba günü 08.30-12.30 saatleri arasında; Şıhali, Kızılçakışla, Taşpınar, Babayakup, Eskiköseler, Karakaya, Kardayavşan, Sivri, Ahırlıkuyu köyleri, Askar Yaylası, 3. Şahıs Tarımsal Sulama Aboneleri

Haymana'da 30 Eylül Çarşamba günü 14.00-17.30 saatleri arasında; Haymana ilçe merkezi, belde ve köyleri

Beypazarı'nda 29 Eylül Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında; Milli Egemenlik Caddesi, Halil Şıngan, Zafer 1, Nafaka sokaklar ve civarı