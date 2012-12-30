Ankara'da 3 gece kulübüne silahlı baskın; 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da 3 gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 4 kişi oldukları belirtilen silahlı saldırganlar, sabah saatlerinde, Akay Caddesi'ndeki ''1001 Gece'' adlı kulübün sahibi Yusuf Sönmez'i, kulübün önünde silahla vurdu. Başına kurşun isabet eden Sönmez, kulüp çalışanları tarafından kaldırıldığı Akay Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Saldırganlar daha sonra Akay Caddesi'ndeki Bacardi ve Ciklet adlı barlara silahlı baskın düzenledi. Saldırganların ateşi sonucu, barların sahibi olduğu belirtilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Dört kişinin yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altındağ Hıdırlık mevkisindeki bir eve, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Polisin ''teslim ol'' uyarısına içeridekilerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından 3 zanlı polise teslim oldu. Gözaltına alınan zanlılar ifade için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güvenlik güçleri, olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi arıyor.