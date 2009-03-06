Ankara’da 3 ceset bulundu

Ankara'da, Kuzey Çevre Yolu Batıkent sapağında, iki kadın ve bir erkek çocuğun cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Batıkent sapağında, iki kadın ve bir erkek çocuğun cesedini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdiler. Olay yerine giden Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak araştırma başlatıldı.



Üzerlerinden kimliklerini gösteren herhangi bir belge çıkmayan bu kişilerin, ilk belirlemelere göre başlarına ateş edilerek öldürüldüğü kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



