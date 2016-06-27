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Ankara'da 3 ayrı yolcu otobüsüne ateş açan saldırganın ‘cinsel saldırı’ da dahil birçok suçtan kaydı var!

Saldırıda 7 kişi yaralanmıştı

27 Haziran 2016 00:28

Ankara’da şehirlerarası 3 yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenleyen kişi, adliyeye sevk edildi. Saldırıyı yapan A.B’nin daha önce birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Diyarbakır, Van ve Kars seferleri yapan otobüslere pompalı tüfekle ateş açıp 8 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde çevre yolu istikametinde seyreden özellikle Diyarbakır Özlem firması ile bölgeden gelen şehirlerarası yolcu otobüslerine ateş açan A.B, sonrasında da polislerle çatışmaya girmişti.

Gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tıp kurumuna götürüldü.

Ardından adliyeye sevk edilen A.B., basın mensuplarının, ”Otobüslere neden ateş açtınız” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Zanlı A.B.’nin “mala zarar verme, kasten yaralama, cinsel saldırı, başkasına ait kimlik kullanma” ve daha birçok farklı suçlardan toplam 24 kaydı bulunuyor.

 

Ankara'da 3 ayrı yolcu otobüsüne silahlı saldırı; 7 yaralı

 

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