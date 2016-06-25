Ankara'da 3 ayrı yolcu otobüsüne silahlı saldırı; 7 yaralı

Ankara AŞTİ Otogarı'ndan hareket eden 3 ayrı yolcu otobüsüne otobanda pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda 7 kişi yaralandı. Ankara Valiliği olayın terör saldırısı olmadığını belirtirken saldırganın polis ekipleriyle girdiği çatışma sonrası yakalandığını açıkladı. 24 suçtan sabıkası bulunan saldırgan yanında bir çocuk ve 3 pompalı tüfek bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde seyreden üç şehirlerarası yolcu otobüsüne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

A.B. idaresindeki 06 DN 0278 plakalı beyaz renkli hafif ticari araçtan düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralandı.

Gölbaşı otoban girişinde durdurulan söz konusu araçtaki biri çocuk 2 kişi ekiplerce Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada şüphelinin trafik polislerine de ateş açtığı, kısa bir çatışma yaşandığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın olayı telsizden takip ettiği bildirildi.



Ankara Valiliği: Terör saldırısı değil



Olaya ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, "Olay terör saldırısı değil. Çok sayıda suçtan sabıkası olan bir kişi, 3 yolcu otobüsüne ateş açtı. Bunun sonucunda 7 kişi yaraladı. Şahıs, polisle girdiği çatışma sonrası yakalandı. Aracında 3 adet pompalı tüfek bulundu" dedi.