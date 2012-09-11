Ankara'da 24 saat açık bir protesto meydanı

Ankara'nın 'protesto' merkezi Yüksel Caddesi'nden geçerken HES'lere karşı imza verip sonra da Gaziantep katliamına karşı oturma eylemi yapabilirsiniz.

Başkentin bürokratik iklimi, gri binaları ve ciddi insanlarına inat Yüksel Caddesi, seyyar satıcıları, her bütçeye uygun restoranları, heykelleri ve müdavimleriyle farklı bir hayat kesitine sahip. Ancak Yüksel Caddesi’ni diğer ‘cıvıl cıvıl’ caddelerden ayıran bir özelliği daha var. Burası 24 saat açık bir protesto meydanı. Bu caddede günün her saatinde ‘gündemin dört bir yanından’ şikâyetçi bir eylemci grubuna rastlayabilirsiniz. Türkiye ’de bir protesto eyleminin olmazsa olmazı sayılan polis ekipleri ise bu hikâyede ve dolayısıyla bu caddede fazlasıyla var elbette.

Dergi ve gazete standları, hidroelektrik santrallerini ( HES ) protesto eden öğrenciler, Roboski için adalet arayanlar, yeni eğitim yasasına karşı çıkanlar... Yüksel Caddesi boyunca dizilmiş, kimi bildirileriyle, kimi kurduğu santrallarını, kimileri ise basın açıklamalarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Aralarında fikir ayrılıkları olsa da burada geçerli olan gizli bir mutabakatla kimse kimseye müdahale etmiyor.

Uludere ’den sonra Antep

Üç aydır Uludere katliamını unutturmamak için Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi gerçekleştiren Mazlum-Der şimdi de Gaziantep ’teki saldırı için gösteride. Mazlum-Der üyesi Birgül Aktay, kendilerini en çok küçük çocukların hayatını kaybetmesinin etkilediğini söylüyor. Aktay, Yüksel’deki faaliyetlerini şöyle özetliyor:

“Burada bir defterimiz var ve insanlar fikirlerini yazıyor. Daha sonra bu defteri Gaziantep saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine götüreceğiz. Burada tüm katliamlara dönük insanlarda duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz.”

Başka bir standda ise öğrenciler Karadeniz’in eşsiz doğası için büyük bir tehlike oluşturduğunu düşündükleri hidroelektrik santrallarının yapımına karşı tepki gösteriyor. Bunun için bir araya gelen öğrenci toplulukları Ayder Yaylası’nda düzenleyecekleri kampa herkesi davet ediyor. Ankara Üniversitesi öğrencisi Pınar Ünal, “Burada çalışma yürüterek HES ’lere karşı mücadeleyi insanların gündemine sokabiliyoruz. Çünkü buraya farklı kesimlerden birçok insan geliyor” diyor.

Ve parasız eğitim isteyenler

Onlar Yüksel Caddesi’nde en çok seslerini haykıranlar: Üniversite öğrencileri. Şimdi de harç paralarının ikinci öğretimler için de kaldırılmasını istiyorlar. Uzun yıllardır yürüttükleri parasız eğitim mücadelesinin meyvelerini aldıklarını söyleyen Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) üyesi Can Gür, bakanlar kurulu kararıyla birinci öğretim harçlarının kaldırılması ama ikinci öğretim harçlarının devam ettirilmesini bir yerden vermek, diğer yerden almak olarak yorumluyor.

Öğrenci Kolektifleri de Yüksel’de parasız eğitim bildirileri dağıtan gruplardan biri. Grubun üylerinden Neslihan Uyanık, toplumda duyarlılığı arttırmak için Yüksel Caddesi’nde seslerini duyurduklarını söylüyor. (Radikal)