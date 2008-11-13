Ankara'da 2 yeni lise hizmete giriyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi açılacak.



Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gölbaşı Kız Meslek Lisesi'nin eski binası yıkılarak, 1 yıl içinde yerine yeni bina yapılacak. Yeni okul binasında Gölbaşı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi hizmet verecek. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde "yiyecek ve içecek hizmetleri", "konaklama ve seyahat hizmetleri" konularında eğitim verilecek. Yetkililer, 2 okulun açılmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

