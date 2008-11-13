T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara'da 2 yeni lise hizmete giriyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi açılacak.

13 Kasım 2008 02:00

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi açılacak.

Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gölbaşı Kız Meslek Lisesi'nin eski binası yıkılarak, 1 yıl içinde yerine yeni bina yapılacak. Yeni okul binasında Gölbaşı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi hizmet verecek. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde "yiyecek ve içecek hizmetleri", "konaklama ve seyahat hizmetleri" konularında eğitim verilecek. Yetkililer, 2 okulun açılmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24