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Ankara'da 2 çocuk annesi, eski eşi tarafından bıçaklandı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde oturan Hanife E

25 Aralık 2017 14:41

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde oturan Hanife E. (27), yaklaşık 4 ay önce boşandığı Oktay K. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı. Yaralı kadın hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'ndeki Ankara Bulvarı\'nda meydana geldi. Bulvardaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan 2 çoçuk annası Hanife E., 8 yıl evli kaldığı ve 4 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Oktay K. ile konuşmak için dışarı çıktı. Bir süre kafe yakınlarında yürüyen Hanife E. ve Oktay K., daha sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Oktay K., eski eşini defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Hanife E.\'yi ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara\'ya sevk edildi. Şüpheli Oktay K.\'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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