Ankara'da 2 bin yıllık sur, iş makinesiyle yıkıldı

Ankara'da Augustus Tapınağı’nın hemen yanında yer alan ve Ankara Kalesi’nin devamı olan tarihi duvar ile sütunlar “İnsanların kafasına düşüyor” diyerek yıkıldı.

Milattan önce 25-20 yıllarında yaptırıldığı bilinen Augustus Tapınağı’nın hemen yanında yer alan tarihi duvar ve sütunlar “İnsanların kafasına düşüyor” diyerek yıkıldı. Arkeolojihaber'de yer alan habere göre; dozerler gece saatlerinde alana girdi, çalışma gün boyunca devam etti. Tarihi eserler iş makinalarıyla alandan çıkarıldı. Ankara Kalesi’nin de devamı olan surların yıkılması vatandaşların tepkisini çekti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara 'iznimiz var' açıklaması yaptı. Gerekçe olarak “Sütunlar, duvarlar insanların kafasına düşüyor, tehlike yaratıyor onun için yıkıyoruz” denildi. Büyükşehir Belediyesi, yıkımın kontrollü bir şekilde yapıldığını savunarak, surların aslına uygun şekilde restore edileceğini belirtti.

"Tarihi duvarı iş makineleriyle

yıkmak ilkelliktir"

Konuyla ilgili olarak kınama metni yayımlayan Arkeologlar Derneği'nin metninde şu ifadeler yer alıyor:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri ile Ulus’taki Hacı Bayram Camisi’nin hemen yanında bulunan Doğu Roma Dönemine ait sur duvarlarının 'insanların kafasına taş düşüyor' diye bir gece vakti yıkılmasını kınıyoruz.

2015 yılı mart ayında göçük oluşan duvarı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hiçbir restorasyon/onarım projesini hayata geçirmeden 'insanların kafasına taş düşüyor' diye iş makineleri ile yıkmak tam bir ilkelliktir. Türkiye’nin de imzalamış olduğu “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Malta Sözleşmesi)’ni hiçe saymaktır.

Arkeologlar Derneği Genel Merkezi olarak bu tahribatı yapanları kınıyor, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın açılmasını ilgili kurumlardan talep ediyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Augustus tapınağının Hacı Bayram Camii’nin doğu yönünde kaldığını, sur duvarı restorasyon çalışmasının ise Augustus Tapınağının tam aksi tarafında Camii’nin batı kısmında kaldığı belirtildi. Restorasyon çalışmasının, yıkılmakta olan sur duvarlarının insanların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Koruma Kurulu kararıyla yapıldığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Hacıbayram Cami’nin yanındaki sur duvarı restorasyon çalışmalarının Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2016 tarihli izni doğrultusunda sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, Koruma Bölge Kurulu kararında Hacıbayram Veli Cami çevresinde bulunan Şehit Keskin Sokağı üzerinde yer alan tarihi sur duvarına yönelik “İstinat Duvarı Projesi”nin 2863 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında uygunluğunun onaylandığı ve proje doğrultusunda ilgili Belediye denetiminde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklama devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Koruma Bölge Kurulu’nca 24.08.2015 tarih ve 1539 Sayılı Karar ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan rölöve ve restorasyon projesinin ise 2863 Sayılı Kanun kapsamında uygun olduğuna ve onaylanmasına karar verilmişti. Bunun üzerine de Sur duvarının restorasyonu için çalışmalar başlatılmıştı”

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ayrıca, Augustus Tapınağı ile ilgili herhangi bir çalışmanın ancak bu tapınakla ilgili oluşturulan bir üst kurulun kararıyla yapılabileceğini, bunun dışında Augustus Tapınağı’na kesinlikle bir müdahalenin söz konusu olamayacağını bildirdiler.