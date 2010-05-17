Ankara'da 19 Mayıs önlemleri

T24- 19 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenecek "19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle Ankara’da bir dizi önlem aldı.



Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada kutlamaların saat 07.00-24.00 arasında yapılacağı ifade edilerek, "Kutlama programı çerçevesinde Çarşamba günü Anıtkabir, Atatürk Anıtları ve 19 Mayıs Stadyumu’na törenler icra edilecektir" denildi. İlk törenin saat 09.00’da Cumhurbaşkanı başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyareti olacağı kutlamalara ilişkin şu detaylar açıklandı:



"Anıtkabir’de saat 09.00’da, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında, korteje Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü’nce davet edilen Resmi Erkan Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacaktır. Kortej, Anıtkabir’de Aslanlı yol başında oluşturulacaktır.



Kortejde yer alacak resmi erkan en geç saat 08.45’de yerlerini almış olacaklardır. Tören ise saat 09.00’da Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişleri ve kortejin hareketi ile başlayacaktır.



Tören sırasında mozele önündeki alanda yer alacak olan, müsteşar seviyesinden şef seviyesine kadar Bakanlıklar Merkez teşkilatı görevlileri, il düzeyindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli müdür seviyesinden şef seviyesine kadar kamu görevlileri ile kamu yararına çalışan dernek ve meslek teşekkülü yetkilileri en geç saat 08.30’da tören alanında yerlerini almış olacaklardır.



Kortejin mozole içindeki yerini alması ve sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından çelenk konulmasından sonra çalınacak Tİ borusu ile korteje dahil erkan ve tören alınand yer alanlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacaklar, saygı duruşu İstiklal Marşı’nın bitiminde sona erecektir. Tören, sayın Cumhurbaşkanı tarafından özel defterin imzalanması ve Anıtkabir’den ayrılması ile sona erecektir."



19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak geçit töreni ve gösterilerin ise saat 10.00’da Cumhurbaşkanı’nın katılımı ile başlayacağı bildirildi.