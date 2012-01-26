Ankara'da 18 araç birbirine girdi!

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Kazada Murat Yılmazer, Ramazan Okumuş, Sefa Boz, Özgür Ünal ve isimleri öğrenilemeyen Irak uyruklu iki kişi yaralandı. Ambulanslarla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.