Ankara'da 14, Adana'da 9 ilçede 'nitelikli' okul yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2 Haziran’da 1 milyon öğrencinin gireceği liselere giriş sınavında, öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin kılavuza göre, belirlenen 1367 ‘nitelikli’ okulun 297’sini imam hatip liseleri, 449’unu ise meslek liselerinin oluşturduğu kaydedildi. Ankara’da 14, Adana’da ise 9 ilçede ‘nitelikli’ okulun olmadığı belirlendi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, nitelikli tarif edilen fen lisesi sayısı 302 olurken 93 sosyal bilimler lisesi ve 226 Anadolu Lisesi bu kapsama alındı. Velilerin ve öğrencilerin tercihinin akademik eğitim veren liselerden yana olmasına karşın öğrenciler birçok ilde imam hatip ya da meslek liselerine mahkûm edilerek seçeneksiz bırakıldı.

Ankara’da 82 lise sınavla öğrenci alacak. Bu okulların 50’sini imam hatipler ve meslek liseleri oluşturacak. Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrenciler, nitelikli 16 Anadolu lisesine girmek için yarışacak. Fen lisesine sınavla yerleşmek isteyenlere 14, sosyal bilimler liselerine sınavla yerleşmek isteyen öğrencilere ise yalnızca 4 seçenek sunulacak. 25 ilçesi bulunan Ankara’da 5 ilçede “nitelikli” okul bulunmayacak. Ankara’da sınavla öğrenci alacak okulların toplam kontenjanı 8 bin 220 olacak.

Evinin yakınında, nitelikli tarif edilen okul bulunmayan öğrencilerin tercih etmek zorunda kalacağı pansiyonlu okul sayısı 32 olacak. Bu okullardan 21’i karma pansiyon seçeneğine sahipken altı okul yalnızca kız, beş okul ise yalnızca erkek öğrencilere konaklama imkânı sunacak. Taşımalı eğitim koşullarının pahalı ve yetersiz olması itibarıyla pansiyon seçeneği bulunan Anadolu liseleri için öğrencilere sunulan seçenek sadece iki olacak. Ankara’da sınavla öğrenci alacak okullar arasında pansiyonu olan Gazi Anadolu Lisesi ve Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi dışında okul bulunmayacak. Buna karşın toplam 10 imam hatip lisesinde pansiyon seçeneği bulunacak.

Ankara’nın en büyük ilçelerinden Altındağ’da sadece bir Anadolu lisesi sınavla öğrenci alacak. Ankara Lisesi’nin kontenjanı 150 olacak. İlçede sınavla öğrenci alacak iki imam hatip lisesinin toplam kontenjanı ise 270 olacak. Altındağ’da “nitelikli” kapsamına alınan beş meslek lisesi, kılavuzda ağırlığı oluşturacak. Başkentin bir diğer kalabalık ilçesi olan Mamak’ta da tablo farklı olmayacak. İlçedeki öğrencilere sadece bir Anadolu lisesi seçeneği sunulacak. Kılavuza beş okulla giren Mamak’ta dört okul meslek lisesi olacak. Ankara’daki öğrenciler için 14 ilçede sınavla yerleşebilecekleri bir Anadolu lisesi bulunmayacak.

İzmir’de imam hatip ve meslek lisesi ağırlıkta

İzmir’de 62 lise sınavla öğrenci alacak. Sınavla öğrenci alacak okulların toplam kontenjanı 5 bin 460 olacak. Burada da ağırlığı imam hatip ve meslek liseleri oluşturacak. Nitelikli denilen 62 okulun 37’si imam hatip ya da meslek lisesi olurken Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrenciler 10 okul için yarışacak. İzmir’de dokuz ilde, sınavla öğrenci alacak okul bulunmayacak.



Kılavuza giren 62 okuldan 21’i pansiyonlu olacak. Bunlarda 17’si hem kız hem de erkek öğrenciler için konaklama imkânı sunacak. Pansiyonlu Anadolu Lisesi sayısı üçte kalacak. Buna karşın yedi İmam hatip lisesinde pansiyon seçeneği bulunacak. Kılavuzda ağırlığı oluşturan ve İzmir için 27 tane belirlenen meslek liseleri arasında pansiyonu bulunan üç okul yer alacak. Sadece üç sosyal bilimler lisesi ile yedi fen lisesi “nitelikli” kapsamında değerlendirilecek.

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki öğrenciler, sınavla evlerinin yakınındaki bir okula gitmek istediklerinde sadece meslek liselerini tercih edebilecek. İlçede meslek lisesi dışında başka bir okul türü sınavla öğrenci almayacak. İlçedeki “nitelikli” meslek liselerinin toplam kontenjanı 60 olacak. İzmir’in Bayraklı, Bergama, Çeşme, Çiğli, Kemalpaşa, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerinde nitelikli Anadolu lisesi bulunmayacak.

Adana’da 9 ilçede‘nitelikli’ okul yok

Adana’da ise 36 okul sınavla öğrenci alacak. Bu okulların dördü imam hatip, 15’i meslek lisesi olacak. Dokuz ilçede “nitelikli” okul bulunmayacak. Kılavuza dahil edilen okulların toplam kontenjanı 3 bin 570 olacak.



Süleymancılar’a ait öğrenci yurdunda 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği facianın adresi olan Aladağ ilçesindeki hiçbir okul sınavla öğrenci almayacak. Faciada çocuklarını kaybeden Aladağlı ailelerin feryatlarına karşın MEB, ilçedeki öğrencilere evlerinin yakınında “nitelikli” okul göstermeyecek. Sınavla ilk yüzde 10’luk dilime giren öğrencilerin kayıt yaptırabilecekleri en yakın okul, Aladağ’a 62 kilometre uzaktaki Kozan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak.

Adana’da sınavla öğrenci alacak hiçbir Anadolu lisesinde pansiyon seçeneği bulunmayacak. Buna karşın “nitelikli” iki imam hatip ve dört meslek lisesinde pansiyon yer alacak. Sınavla öğrenci alacak imam hatip liselerinin toplam kontenjanı 570 olacak. 660 kontenjan ise meslek liseleri için ayrılacak. Böylelikle “nitelikli” okullara ayrılan kontenjanın 3’te 1’ini imam hatip ve meslek liseleri oluşturacak. Kılavuzda yer alan 36 okuldan dördünde karma eğitim imkânı bulunmayacak.

‘50 öğrenci’ alacak okula 6 bin başvuru

Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına alınacak 50 öğrenci için 6 bin başvuru yapılınca kura günü bahçede adım atacak yer kalmadı. Galatasaray İlkokulu’nun birinci sınıfına 2018-2019 eğitim yılında alınacak olan 50 öğrenci için 6 bin başvuru yaptı. Sabah saat 10.00 sıralarında Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkilileri huzurunda kura gerçekleştirildi. Sadece 50 öğrencinin kabul edileceği kuraya 6 bin kişi başvurunca bahçede adım atacak yer kalmadı. Velilerin çocuklarıyla beraber sıcağın altında heyecanlı bekleyişini sürdürürken, çocuklardan bazıları da bekleyişe yenik düşüp annesinin kucağında uyudu.