Ankara'da 132 hâkim ve savcı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan, aralarında eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ergenekon Davası'nın eski Savcısı Yargıtay üyesi Mehmet Murat Yönder, bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu 132 hakim ve savcı tutuklandı. Aralarında tümgeneral, korgeneral ve tuğgenerallerin de bulunduğu 169 asker hakkında daha tutuklama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 149 hakim ve savcı, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Yargıtay imamı"

147 kişinin yanı sıra "Yargıtay imamı" olduğu iddia edilen eski Adalet Akademisi Başkanı, Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım, "Ergenekon Davası"nın eski Savcısı, Yargıtay üyesi Mehmet Murat Yönder'in de aralarında bulunduğu 102 yargı mensubu daha tutuklanmaları istemiyle hakimliklere sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 249 hakim ve savcıdan 132'si hakkında tutuklama kararı verildi, 117 hakim ve savcının ifade işlemlerine ise sabah saatlerinde devam edilecek.

Tutuklananlar arasında "Yargıtay imamı" olduğu ileri sürülen, Yargıtay üyesi, eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım ile Ergenekon Davası'nın eski Savcısı Yargıtay üyesi Mehmet Murat Yönder de bulunuyor.

Eski TBMM Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, "Yargıtaydaki cemaatin imamı, bir dosyayı Pensilvanya'ya göndermiş." dediği ve gizli damgalı zarfla Yargıtaya sunduğu ismin, dönemin Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yıldırım olduğu iddia edilmişti.

Askerlere de tutuklama

Bu arada, soruşturma kapsamında Ankara Adliyesine getirilen, aralarında korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, albay ve yarbayların da bulunduğu 202 askerin savcılık sorgusu tamamlandı.

Askerlerden 169'u sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklanırken, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.