Ankara'da 117 askere daha tutuklama

Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 asker daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen ve savcılık sorguları tamamlanan aralarında subayların da bulunduğu 158 askerden 157'si, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Bir asker ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Askerlerden 117'si, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Zanlılardan 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 18 askerin işlemlerine yarın devam edileceği öğrenildi.

Tutuklanan askerler arasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından subayların da bulunduğu belirtildi.