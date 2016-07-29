T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da 117 askere daha tutuklama

Tutuklanan askerler arasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından subayları da var

29 Temmuz 2016 11:51

Darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 asker daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen ve savcılık sorguları tamamlanan aralarında subayların da bulunduğu 158 askerden 157'si, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Bir asker ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Askerlerden 117'si, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Zanlılardan 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 18 askerin işlemlerine yarın devam edileceği öğrenildi.

Tutuklanan askerler arasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından subayların da bulunduğu belirtildi.

ETİKETLER

Ankaradarbe girişimi117 askere daha tutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24