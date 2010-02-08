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Yaşam

Ankara'da 11 Şubat'ta elektrikler kesiliyor

Programlı bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 11 Şubat'ta Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - Programlı bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 11 Şubatta Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri şöyle:

Mamak'ta, 09.30-14.30 saatleri arasında ''Mutlu Mahallesi 118, 122, 129, 130, 127, 133, 132 sokaklar ve civarı'', 09.00-14.00 saatleri arasında ''Cebeci Keskin, Boz, Coşkunlar, Yeniankara sokaklar ile Cemal Gürsel Caddesi'nin bir kısmı.

''Çankaya'da, 09.00-14.00 saatleri arasında ''Çayyolu Bilim Ağacı Sitesi, Saklıbahçe, Konut Koru Kooperatifi Sitesi ve civarları.''

Polatlı'da, aynı saatler arasında ''Şehitlik Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ve Bağlarbaşı Caddesi'nin bir kısmı, Şehitlik Mahallesi'ndeki Olcaytuğ, Türközü, Ülküsev, Merttürk, Külcü, Oğuzalp sokaklar.''

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