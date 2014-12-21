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Ankara'da 100 kişinin gözaltına alındığı olaylarda polis orduevine girmeye çalıştı

Kızılay Meydanı'na yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi sırasında Tandoğan Orduevi'nde nöbet tutan askerlerle sivil polis olduğu öne sürülen arasında gerginlik yaşandı

21 Aralık 2014 15:53

Ankara'da eğitimcilerin yaptığı 'Laik Eğitim ve Emeğe Saygı' yürüyüşüne polis müdahalesi sonrası gergin anlar yaşandı. Orduevi bahçesine kaçan göstericilerin ardından onlarca polis de orduevine girmeye çalışınca sert tartışmalar yaşandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara’da çok sayıda gözaltıyla sonuçlanan ‘Laik Eğitim ve Emeğe Saygı’ eyleminde polis ile asker gerilimi de yaşandı. 

Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitim-İş üyelerinden oluşan grubun, ’Laik Eğitim ve Emeğe Saygı’ eylemi kapsamında Yatağan’dan başlattığı yürüyüşe polis müdahale etti. Tandoğan’da gerçekleşen müdahalede çok sayıda kişi yaralanırken, gözaltılar da oldu. 

Anadolu Ajansı’nın kameralarına yansıyan olayda sivil polis olduğu öne sürülen bazı kişiler ile orduevi önünde nöbet tutan silahlı askerler arasında gerilim yaşanıyor. Askerlerin, polisin orduevi kapısından girişine engel olurken “çekil buradan” şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Bir anda çok sayıda çevik kuvvet polisinin orduevi kapısına gelmesinin ardından iki tarafın bir süre konuştuğu ve daha sonra polisin orduevi önünden uzaklaştığı görülüyor.

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