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Ankara'da Eğitim-İş üyelerine biber gazlı müdahale: 100 gözaltı!

Kızılay Meydanı'na yürümek isteyen Eğitim-İş üyeleriyle polis arasında arbede yaşandı

20 Aralık 2014 14:36

Ankara'da Eğitim-İş üyeleri Tandoğan’dan Kızılay’a yürümek istedi. Uyarılara rağmen izinsiz yürüyüşe devam eden gruba polis, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Başkanın da aralarında bulunduğu 100'den fazla sendika üyesi gözaltına alındı.

Tandoğan Meydanı'ında, Eğitim-İş üyeleri Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlattıkları "Laik Eğitim ve Emeğe Saygı" yürüyüşü dolayısıyla bir araya geldi.

Kızılay Meydanı'na yürümek isteyen Eğitim-İş üyeleriyle polis arasında arbede yaşandı.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan sendika üyelerine, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Müdahaleye rağmen dağılmayan Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir ve 100'den fazla sendika üyesi gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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