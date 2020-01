Ankara'da 1000 kişi AKP'den istifa etti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı'ndan bir ay önce istifa ederek MHP Belediye Meclis üyesi adayı olan Ramazan Şimşek'in açtığı seçim bürosunda toplanan 100 kişilik grup, kendileri dahil bin kişinin parti üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Partilerinden istifa ettiklerine dair dilekçeyi elleriyle havaya kaldıran grup, "Burada olmayan arkadaşlarımız da var. Ancak imzalı istifa dilekçelerini dosyada topladık. Bugün iadeli taahhütlü olarak göndereceğiz" dedi.

Grup adına Cemal Likala şu açıklamada bulundu: "Bugün siyasi hayatımıza dair önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son dönemde şahit olduğumuz acı gerçekler, bundan sonra AKP'de siyaset yapma imkanımızın kalmadığını bizlere gösteriyor. Kaderimizi ellerine emanet ettiğimiz yöneticilerimizin, yakınlarındaki bu yolsuzlukları ve hırsızlıkları yargı önünde aklamaya gayret göstermektense, gerilim politikasıyla halk içinde huzursuzluğa neden olmalarını görmezden gelemeyiz. Dün birlikte yürüdükleri, samimi bir bağ geliştirerek referans kabul ettikleri arkadaşlarına, bugün gelip de 'terörist' diyecek kadar değişebilenlerin, yarınlarda da bugünkü yol arkadaşları için neler söyleyebilecekleri ortadadır. Kişisel hak ve özgürlüklerimizin giderek sınırlandığı, ortak yaşam alanlarımızın giderek daraldığı, toplumun hızla sevgisizleştirilmeye çalışıldığı bir ortamda, sırf birileri milyar dolarına milyar katsın diye. Sırf birileri enaniyetlerine güç katsın diye bu vebale ortak olmayacağız. Doğrunun her zaman yanında olacağımızdan, yanlışa da her zaman 'dur' diyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Vereceğimiz her oyun vebali bir yana, bu saatten sonra kendisini aklamayanlarla AK Parti tabelası altında birlikte yol yürümek bizim için zuldür.

Bu nedenlerle AK Parti üyeliğinden istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna beyan ederiz".