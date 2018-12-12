Ankara'da 10 bin öğrenciye yüzme dersi verilecek

ANKARA, (DHA) -

Ankara\'da \"Yüzme Bilmeyen Kalmasın\" projesi kapsamında ilkokul 3 ve 4\'üncü sınıflarda okuyan yaklaşık 10 bin öğrenciye spor il müdürlüğü antrenörleri tarafından yüzme dersi verilecek.

Cumhurbaşkanlığı 2\'nci Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan \"Yüzme Bilmeyen Kalmasın\" projesi, eş zamanlı olarak 81 ilde İlkokul 3 ve 4\'üncü sınıfta okuyan ve yüzme bilmeyen öğrencilere yönelik olarak gerçekleşecek. 19 Kasım 2018 tarihinde başlayan proje, 3 dönem halinde gerçekleşecek ve 14 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.

\"10 BİN ÖĞRENCİMİZ YÜZME ÖĞRENMİŞ OLACAK\"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, olimpik yüzme havuzundaki kurs açılışında yaptığı açıklamada, proje kapsamında 3 dönem yüzme eğitimi verileceğini söyledi. Yıldız, \"Proje kapsamında öğrencilerimizi haftada 4 gün eğitime tabi tutacağız. Deneyimli antrenörler ve modern havuzlarımızda çocuklarımız yüzme eğitimi alacak. Yüzme sporu çocuk gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Eğitimlerimizin 3 ve 4\'üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılması bu anlamda yüzme sporunun alt yapılarına da destek olacaktır. Eğitimler sonunda ilimizde 10 bin küçük öğrencimiz yüzme öğrenmiş olacak\" şeklinde konuştu.

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