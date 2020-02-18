Ankara Yüksel Caddesi'nde, birisi 18 yaşından küçük üç genç darp edilerek gözaltına alındı

Ankara’daki Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı önündeki “işimi istiyorum” basın açıklamasını dinlemek üzere orada bulunan biri 18 yaşından küçük üç kişi darp edilerek gözaltına alındı.

bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, gözaltına alınanlardan 26 yaşındaki Sercan Çakır’a ev hapsi verildi. Yedi gün içerisinde bileğine elektronik kelepçe takılacak olan Çakır, "Dün akşam 17.00 sıralarında Yüksel Caddesinde Nazan Bozkurt’un açıklamasını dinlemek üzere oradaydık, açıklama sırasında darp edilerek gözaltına alındık. Sürükleyerek götürdüler, ters kelepçe taktılar. Sokakta yere yatırıp yüzümüzü yere sürttüler” dedi.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’ne götürüldüklerini söyleyen Sercan Çakır, doktorun kendilerini kelepçeli muayene etmek istediğini, bunu kabul etmedikleri için 2-3 saat kadar hastanede beklediklerini söyledi.

Doktorun kendilerini kelepçesiz muayene etmek zorunda kalarak kelepçesiz muayene taleplerini kabul ettiğini belirten Çakır, “Muayene sonrası iki kişi Çankaya Karakoluna götürüldük, burada da kaba dayak şeklinde işkence devam etti. Yaşı küçük olan arkadaşımız çocuk şubeye götürüldü. Biz karakolda da üç kez üst araması yaptılar, bu sırada da darp edildik” ifadelerini kullandı.

Sercan Çakır ve diğer iki kişi ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Çakır’a adli kontrol gereği ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Çakır, yarın suç duyurusunda bulunacağını söyledi.