"Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için Limak-Kolin-Cengiz konsorsiyumuna 27 milyon TL garanti bedeli ödenecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Limak-Kolin-Cengiz ortaklığına 2020'nin ilk 7 ayı için yolcu başına 1,5 dolardan 3 milyon yolcu garantisi verdiği Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı, 553 bin 409 yolcu kullandı. CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Pandemi nedeniyle nisan ve mayıs aylarında seferlerin durdurulmasına rağmen sözleşmede mücbir sebeplere ilişkin bir ibare olmadığını hatırlatarak, Hazine'nin, garı kullanmayan 2 buçuk milyon yolcu için işletmeciye yaklaşık 27 Milyon TL ödeyeceğini kaydetti.

TCDD, Covid-19 pandemisi nedeniyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini 28 Mart’ta durdurdu. Tren seferleri, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran’da yarı kapasite ile yeniden başlatıldı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın kapandığı, yeniden açılsa da yarı kapasite ile çalıştığı yılın ilk 7 ayında, sözleşme gereği, Limak-Kolin-Cengiz konsorsiyumuna, 3 milyon yolcu için garanti bedeli olarak KDV hariç yaklaşık 34 Milyon TL ödenecek.

Sözleşmede mücbir sebeplerle ilgili madde yok

CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle CİMER’e yaptığı bilgi edinme başvurusunda, yılın ilk 7 ayında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’ndaki yolcu sayılarını sordu. Bakanlık, Yavuzyılmaz’a gar çıkışlı olarak sadece 553 bin 409 yolcunun garı kullandığını; sözleşmede salgın, hastalık gibi mücbir sebeplerle ilgili bir madde olmadığı yanıtını verdi.

ANKA'ya konuşan Yavuzyılmaz, 2020 yılında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı çıkışlı toplam 5 milyon yolcuya garanti verildiğini hatırlattı. Yavuzyılmaz, ilk 7 ay için 3 milyon yolcu garantisi verildiğini, sayı 553 bin’de kaldığı için garı hiç kullanmayan yaklaşık iki buçuk milyon yolcu için, yolcu başına 1,5 dolar olmak üzere, bugünün kurundan yaklaşık 27 Milyon TL ödeme yapılacağına dikkat çekti.

2037'ye kadar şirkete ödeme yapılacak

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı, yap-işlet-devret (YİD) yönetimiyle Limak-Kolin-Cengiz ortaklığı yaptı. TCDD Genel Müdürlüğü ile üçlü ortaklık arasında bir YİD uygulama sözleşmesi imzalandı. 2 Ekim 2013 tarihli bu sözleşme, 21 yıl 7 ay süreliydi. Bu sürenin 19 yıl 7 ayı işletme için verilmişti. Devlet, bu işletme süresinin de 14 yılı için üçlü ortağa garanti vermişti. TCDD, yolcu başına da 1.5 dolar artı KDV üzerinden üçlü şirkete, 2037'ye kadar her yıl ödeme yapmaya devam edecek.