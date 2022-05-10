Ankara YHT Garı'nda yolcu hedefi tutmadı: Milyon dolarlar ödendi

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve 29 Ekim 2016'da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda yolcu sayısı hedefi tutmadığı için, 2016'dan 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 40 milyon dolar ödendi. 2022 yılının ilk üç ayında da hedef tutmadı.

YHT garının 2016'daki açılışından kamuya devir tarihi olan 2037'ye kadar toplam 106 milyon yolcu garantisi olduğu ve ödemelerin 15 yıl daha devam edeceği belirtiliyor.

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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara YHT Garı'ndaki yolcu garanti ödemelerini açıkladı. 2022 yılının ilk üç ayı için 2 milyon 666 bin 667 yolcu garanti edildi, gerçekleşen yolcu sayısı ise 491 bin 926 oldu. Gar için hata payı yüzde 81.55 olarak hesaplanırken, şirkete üç ay için ödenecek garanti tutarı da 4 milyon dolar olacak. 2021 yılında da yolcu garantisi yüzde 86 sapmayla tutmamış ve 8 milyon yolcu garantisine rağmen YHT garına 1 milyon 93 bin 790 yolcu gelmişti. Yavuzyılmaz, 2021 yılı için de devlet kasasından 14 milyon 600 bin doların şirketin cebine gittiğini açıkladı.

Tren garında yıllık yolcu garantisi tutsa da tutmasa da, her koşulda Hazine tarafından görevli şirkete ödeme yapılıyor. Yolcu garantisi içinde kalan rakamlar için yolcu başına 1.5 dolar +KDV, yolcu garantisi üzerindeki rakamlar için de yolcu başına 0.5 dolar+KDV ödeme yapılıyor.

Yolcu garantileri

■ 2016-2017 döneminde 2 milyon yolcu garantisi verildi, garı 2 milyon 207 bin 230 yolcu kullandı. Görevli şirkete 3 milyon 662 bin 265 dolar ödendi.

■ 2017-2018 döneminde 2 milyonluk yolcu garantisi verildi, 2 milyon 497 bin 861 yolcu garı kullandı. 3 milyon 833 bin 737 dolar daha hazineden görevli şirketin kasasına gitti.

■ 2018-2019 döneminde yolcu garantisi 5 milyona çıktı, 1 milyon 933 bin 123 kişi tren garını kullandı. 8 milyon 850 bin dolar şirketin cebine gitti.

■ 2019-2020 döneminde de yolcu garantisi 5 milyon oldu. 1 milyon 91 bin 881 yolcu gitti ve 8 milyon 850 bin dolar daha devlet kesesinden çıktı.

■ 2020-2021 döneminde 8 milyon yolcu garanti edildi ancak 1 milyon 93 bin 790 yolcu geldi. Hata payı yüzde 86.32 oldu. Şirketin cebine giren tutar 14 milyon 600 bin dolar oldu.

■ 2022 yılının ilk üç ayında da 2 milyon 666 bin 667 yolcu garanti edildi, gerçekleşen yolcu sayısı 491 bin 926 oldu. Hata payı yüzde 81.55 olarak hesaplanırken, şirkete üç ay için ödenecek garanti tutarı da 4 milyon dolar olacak.