-ANKARA YHT GARI METRO HATTINA BAĞLANACAK ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) tavsiyesi doğrultusunda, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garının metro hatlarına entegrasyonu yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacaklarını bildirdi. Karaman, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı yapımı için Yüksek Planlama Kurulu'ndan (YPK) izin alındığını hatırlattı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı projesinde hafif raylı sistem Ankaray'a 170 metre uzunluğunda yürüyen bir bant ile bağlantı bulunduğunu belirten Karaman, şunları söyledi: ''YPK, yüksek hızlı tren garının Ankaray'a yürüyen bant ile bağlantısını yeterli bulmadı ve projeye izin verirken garın metro hatlarına da bağlanması yönünde bir tavsiyede bulundu. YPK'nın bu tavsiyesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yaptık, projeyi de buna göre revize ettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent metrosu ile Keçiören metrosunun kesiştiği yer olan Atatürk Kültür Merkezi durağından başlayan ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın altından geçerek, Genelkurmay kavşağından Çayyolu metrosuna bağlanacak yeni bir metro hattının etüd projelerini hazırladı. Etüd projeye göre, Genelkurmay kavşağı ile Atatürk Kültür Merkezi arasına yapılacak metro hattı yerin 25 metre altından geçecek.'' Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin tamamlandığını dile getiren Karaman, YPK'nın tavsiyesi doğrultusunda, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hafif raylı sistem Ankaray'ın yanı sıra metro hatlarına da entegrasyonu yönünde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayacaklarını söyledi. Hazırlanan protokolün, TCDD Genel Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu ile Belediye Meclisi'nde onaylanacağını ifade eden Karaman, protokolün onaylanmasının hemen ardından bir kaç ay içinde, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nın yapımı için, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile ihaleye çıkılacağını kaydetti. Yapım süresinin 2 yıl olarak belirlendiğini anlatan Karaman, ihaleyi en kısa işletme süresi öneren firma kazanacağını da vurguladı. -HIZLI TREN GARININ ÖZELLİKLERİ- Celal Bayar Bulvarı ile mevcut gar binasının arasındaki araziye inşa edilmesi planlanan Ankara Hızlı Tren Garı, 21 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Günde 50 bin, yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak garın zemin katında yolcu dinlenme salonları ve büfeler bulunacak. Garın iki katına 5 yıldızlı otel yapılacak. Garın çatı katında ise restoran ve kafeler olacak. Garın zemin katının altında peronlar ve bilet satış gişeleri, bir alt katta ise 3 bin araçlık kapalı otopark yer alacak.