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Yaşam

Ankara Washington ile kardeş şehir oluyor ANKARA (A.A)

24 Eylül 2011 18:09

-Ankara Washington ile kardeş şehir oluyor ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ABD'nin başkenti Washington ile kardeş şehir olacak hem de Türk kültür ve değerlerini Amerikalılara tanıtacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkeler ve şehirlerarası ilişkileri geliştirmek, demokrasi ve insan hakları konusunda işbirliği yapmak, kültür, dostluk ve barış anlayışını artırmak, ekonomik ve bilgi paylaşımı konusunda işbirliği ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Moskova'dan Seul'e, Pekin'den Hanoi'ye kadar 42 kentle imzalanan kardeşlik protokollerine Washington da eklenecek. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek ''Türk Günü'' kutlamalarına katılmak üzere ABD'ye gidecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başkanlığındaki heyet, program çerçevesinde Washington ile kardeş şehir protokolü imzalayacak. Protokol, ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Vincent Gray ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in katılımıyla, Washington DC belediye binasında 3 Ekim'de düzenlenecek törenle imzalanacak. Atılacak imzalarla hem iki ülke arasındaki yakın işbirliği geliştirilecek hem de eyalette yaşayan Türk vatandaşların tüm faaliyetlerine belediye desteği sağlanmış olacak. -''Türk Günü'' ve ''Anadolu Kültür ve Yemek Festivali''- Öte yandan, Başkan Gökçek ile milletvekilleri, Belediye Meclis üyeleri, bürokratlar ve basın mensuplarından oluşan heyet, her yıl 2 Ekim'de düzenlenen ''Türk Günü'' kutlamalarına başkent Ankara'yı temsilen katılacak. Heyet, Türk kültür ve değerlerinin ABD'lilere tanıtımına katkı da sağlayacak. Bu özel günde Büyükşehir Belediyesi heyetinde yer alan Ferhat Göçer, sesiyle, ödüllü halk dansları topluğu FOMGET de, Türkiye'nin dört bir yanından derlediği oyunlarla ABD'de Ankara rüzgarı estirecek. Washington'daki programların ardından ABD'nin en kalabalık ikinci eyaleti Los Angeles'a geçecek olan heyet, ''Anadolu Kültür ve Yemek Festivali''ne katılarak, burada da Ankara'yı tanıtacak. Türkiye'den birçok ilin de katıldığı geleneksel festivalde, Anadolu tatlarının yanı sıra Ankara adına açılacak stantta FOMGET'in dansları eşliğinde başkentin kültür ve turizm değerleri ABD'lilere tanıtılacak.

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