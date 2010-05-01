Ankara ve Şanlıurfa'da deprem

T24- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün internet sayfasında önce, saat 19.36'da 3,5 büyüklüğünde meydana gelen çok hafif şiddetteki depremin merkez üssünün Yenimahalle ilçesi olduğu bilgisi yer almıştı.



Kısa bir süre sonra bu bilgi değiştirilerek merkez üssün Etimesgut ilçesi olduğu duyuruldu.



Bu arada Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde de bir deprem meydana geldi.



İlçe merkezi ile bazı köylerde hissedilen ve paniğe yol açan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 20.03'te, merkez üssü Hilvan ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Yerin 3.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hissedildiği ilçe merkezi ve yakın köylerde paniğe yol açtı.



İlçe merkezinde yaşayanların kendilerini evlerinden dışarı attığı kısa süreli sarsıntının ardından yapılan yetkililer, yapılan incelemede herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıkladı.