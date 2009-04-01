Ankara ve Muğla'da silahlı kavga: 6 ölü

Ankara’nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde çıkan silahlı kavgalarda 3 kişi öldü, 2’si polis 14 kişi de yaralandı. Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki bir apartmanda yaşanan kavgada ise 1’i polis 3 kişi yaşamını yitirdi.



Ankara'nın Mamak ilçesindeki Plevne Caddesi'nde oturan Veysel Yıldırım'ın sabah saatlerinde aralarında husumet olduğu belirtilen H.Y. tarafından silahla öldürülmesi üzerine, Veysel Yıldırım ve H.Y'nin aileleri arasında, Altmışevler Anayurt Mahallesi Abdülhakhamit Caddesi'ne açılan sokakta silahlı kavga çıktı.



İki ailenin yaklaşık yarım saat süreyle birbirine ateş ettiği kavgaya, ilk olarak devriye gezen polis ekipleri müdahale etti.



Bu sırada, polis memurları Sinan Coşkun ve Hasan Özdemir silahla yaralandı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekipleri ile panzerlerin müdahale ettiği kavgada, iki aileden de 10 kişinin yaralandığı belirlendi.





Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güzel Çay kurtarılamadı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 9 yaralının tedavileri sürüyor.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olaylarla ilgili olarak 37 kişi gözaltına alındı.



Kahvehanede kan aktı



Çankaya ilçesine bağlı Karataş köyündeki bir kahvehanede Hacı Ali Y. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Savaş A. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında Savaş A, Mahsuni Ö, Mehmet A, Yasin Y ile soyadı öğrenilemeyen Mustafa isimli bir kişi yaralandı.



Savaş A. ile Mahsuni Ö. kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan Hacı Ali Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.



Köyceğiz'de apartmanda kavga: 3 ölü



Öte yandan, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gelişim Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenmeyen bir nedenle kavga çıktı.



Olayı haber alan polis, kavga eden kişilere müdahale etti.



Silahların kullandığı kavgada 1’i polis memuru, 3 kişi yaşamını yitirdi.



