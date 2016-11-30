Ankara ve İzmir'e kar yağdı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan bilgiye göre, İstanbul'da gün içinde yağış etkili olacak. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Yağış, saat 18.00-19.00 saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Saatteki hızı 30-50 kilometreye ulaşan rüzgarın beklendiği kentte, hava sıcaklığı en yüksek 8 en düşük 4 derece olacak. Rüzgar, Marmara ve Batı Karadeniz'de de etkili olacak. Kuzey yönünden esecek rüzgarın saatteki hızı 40-60 kilometreye ulaşacak.



Öte yandan Ankara'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bugün yurdun büyük bir bölümünde yağmur şeklindeki yağışların yerini kara bırakması bekleniyor.



Trakya ve Güney Ege dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Yurdun büyük bir alanında kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.



İç kesimlerde yağışlar belirli bir saate kadar yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde şeklinde düşecek, sonra kara dönüşecek.



Sıcaklıklarda 4 ila 12 derecelik düşüş bekleniyor.

İzmir'e kar yağdı

İzmir'de pazartesi günü etkili olmaya başlayan sağanak yağmur iki gün sürdü ve metrekareye ortalama 85 kilogram yağış düştü. Yağmur, çarşamba günü dindi, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı 14 dereceden 9 dereceye geriledi.

İzmir'de bugün Karşıyaka İlçesi'nde bulunan Yamanlar Dağı'nın zirvelerine kar yağdı. Karşıyaka Belediyesi'ne ait kamp merkezinin de bulunduğu tesis beyaz bir örtüye büründü. İzmir'de hava sıcaklığı yarın gündüz 9 derece olurken gece termometreler eksi 1'i gösterecek. Sıcaklık cuma 12, cumartesi 17 derece olacak. Pazar günü yağmur geri gelecek, kent yeni haftaya da yağmurla girecek.