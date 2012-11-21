Ankara ve İzmir'de 2 asker intiharı

Ankara'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan astsubay otomobilinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen astsubayın cebinden “Sorumsuzca borçlandım, ölümümden kimse sorumlu değildir'' yazan bir not çıktı. İzmir’de ise 4 aylık asker Tayfun Yıldız, kendisini çamaşır ipiyle ağaca astı.

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Özlüce köyü Kavşakkaya Barajı yakınlarında bir otomobilin içinde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, cesedin 15 Kasım'dan bu yana kayıp olduğu belirtilen Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Asım Başak'a ait olduğunu tespit etti.

Yanında beylik tabancası bulunan ve alnında kurşun tespit edilen Asım Başak'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada Asım Başak'ın cebinden, ''Sorumsuzca borçlandım, ölümümden kimse sorumlu değildir'' yazılı bir not çıktığı kaydedildi.

4 aylık asker intihar etti

Bir asker intiharı da İzmir’de yaşandı. Narbel Konutları arkasında bulunan ormanlık alanda bir kişinin kendisini iple zeytin ağacına astığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan Tayfun Yıldız’a ait olduğu belirlendi.

4 aylık asker olan Tayfun Yıldız’ın, 1.5 ay önce belinden ameliyat olduğu bildirildi. Yıldız’ın hava değişimi için İzmir'de bulunduğu öğrenildi.

Yıldız'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.