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Ankara ve İstanbul'da Gülmen ve Özakça eylemine polis müdahale etti

İstanbul'da 20, Ankara'da ise 3 kişi gözaltına alındı

05 Ağustos 2017 23:24

OHAL kapsamında, KHK ile işlerinden atılan ve 150 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışma eylemine polis müdahale etti.

Bugün saat 19.00’da İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenmek istenen dayanışma eylemine müdahale eden polis 20 protestocuyu gözaltına aldı. 

Ankara'da aralarında Veli Saçılık ve Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça’nın da bulunduğu 20 kişilik grup, ellerinde papatyalarla insan hakları anıtına yürümek istedi. Ancak polis, grubun anıt önüne gelmesine izin vermedi. Grubun ısrarı üzerine polis biber gazı ile protestocu gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından gruptan 3 kişi gözaltına alındı.

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