Ankara ve Gökova’daki yapılan Cumhurbaşkanlığı konutları için yapılan harcama 3,2 milyar lirayı buldu

Cumhurbaşkanlığı’nın Ankara’daki ve muhalefetin 'yazlık saray' olarak ifadelendirdiği Gökova’daki binalarının inşaatı için yapılan harcama 3 milyar 280 milyon lirayı buldu. Ankara’daki binalar için bugüne kadar 2.8 milyar lira harcanırken Okluk Koyu’na yapılan harcama 435 milyon lira oldu.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 yılı Yatırım Programı’nda “Muhtelif işler” başlığıyla ayrılan bölümde bakım onarım, basılı yayım alımı, etüt-proje, makine ve teçhizat, özel geliştirilmiş yazılımın yanı sıra 20 adet binek otomobil, iki adet güvenlik önemli binek otomobil, 4 adet de panel araç alımı yapılacağı bilgisi yer aldı. Bu alımlar için 248 milyon 500 bin lira harcanacak.