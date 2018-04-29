Ankara ve Bağdat'tan Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumu kararına tepki

Türkiye ve Irak hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gitme kararına karşı açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bağımsızlık konusundaki referandumun IKBY başta olmak üzere Irak'ın çıkarına olmayacağını, bölgede kritik gelişmelerin meydana geldiği mevcut dönemde söz konusu tasarrufun istikrarsızlığı artıracak olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulamıştık. IKBY liderliğinin bu yöndeki tavsiye ve uyarılarımız hilafına, 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık konusunda referandum düzenleyeceği yönünde açıkladığı kararını da yukarıda belirtilen çerçevede değerlendiriyor ve bunun vahim bir hata teşkil edeceğini düşünüyoruz." denildi.

Açıklamada "Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesi Türkiye'nin Irak politikasının temel ilkelerinden biridir." denilirken, "bu ülkenin bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refahın önkoşulları arasında olduğu" da vurgulandı.

Bağdat yönetimi de, Kürt bölgesel yönetiminin bağımsızlık yönünde atacağı herhangi bir tek taraflı adımı reddedeceklerini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Saad el Haditi "Hiçbir taraf kendi başına, diğer taraflardan izole bir şekilde Irak'ın kaderine karar veremez. Irak, anayasal açıdan, demokratik, federal ve tam egemen bir ülkedir. Herhangi bir tarafın atacağı adım anayasaya bağlı olmalıdır" dedi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani, önceki gün bölgenin bağımsızlığı konusundaki referandumun 25 Eylül'de yapılacağını ilan etmişti.