Ankara ve Adana'yı yağmur esir aldı

T24 -



Adana'da, sabah saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde aşırı yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle, özellikle Pınar Mahallesi Tellidere Caddesi ile bu caddenin çevresindeki bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Cadde ve sokaklar ise adeta göle döndü.





Evlerinin girişlerini su basan ve kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar, her yağış sonrası aynı durumla karşılaştıklarını söyledi.





Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, yukarı mahallelerden gelen suyun her yıl baskınlara neden olduğunu belirterek, ''Burayla ilgili altyapı çalışması yapıldı ama yine de çözüm olmadı. Biz kalıcı çözüm istiyoruz'' dedi.





İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.











Gökçek'ten yağmur açıklaması





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentte dün etkili olan yağışla ilgili, ''Hiçbir altyapı bu tür olağanüstü durumlara göre inşaa edilmez'' dedi.





Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, dün Ankara'da özellikle Çankaya, Dikmen ve Kızılay bölgelerine 15.50-16.20 saatleri arasında, doluyla karışık ''çok sert'' bir yağmur yağdığını ve bölgenin bu yağmurdan etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:





''Meteoroloji yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, dün, güneyden gelen hava akımıyla birlikte çok sert bir yağış meydana geldi. TBMM içindeki meteoroloji istasyonunun ölçümlerine göre, Çankaya bölgesine yarım saatte metrekareye 22.2 kilogram yağış düştü. Bu inanılmaz müthiş bir yağış. Yine, Etimesgut civarına da metrekareye 13.6 kilogram yağış düştü. Elbette, böylesine kısa sürede bu kadar çok yağışa hiçbir altyapının cevap vermesi mümkün olmaz. Hiçbir altyapı, bu tür olağanüstü durumlara göre inşaa edilmez. Durum böyleyken bazı kişi ve kuruluşların bunu kullanmaya çalışmaları üzüntü vericidir. Son yıllarda tüm dünyada da anormalleşen hava durumları karşısında bu tür yağışların olduğunu sıkça izliyoruz. Bu bir doğal afettir.''









