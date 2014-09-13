Ankara Valisi Yüksel emekliliğini istedi

13 Mayıs 2010'den beri Ankara Valisi olarak görev yapan Alaaddin Yüksel emekliliğini istedi. Denizli Valisi Abdulkadir Demir dün “Beni merkeze alın” diye İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

Yüksel, valiliğin internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2010'da başladığı görevinden emekliliğini talep etmesi nedeniyle ayrılacağını bildirdi.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da görevde bulunduğum süre içerisinde; aziz Ankaralılar başta olmak üzere yönetişim ve işbirliğinin seçkin örneklerini veren saygıdeğer Ankara milletvekilleri, 4. Kolordu Komutanlığı ve Ankara adliyesi, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile siyasi partiler il başkanlıkları, mesleki teşekküller baro ve odalar ile borsalar, birlikler, kooperatifler, vakıf ve dernekler ile yazılı ve görsel basın ile Ankara radyoları tarafından esirgenmeyen ilgi, destek ve müzaheret bahtiyarlığım için vesile olmuştur.

Devletime sadakatle sürdürdüğüm 42 yıla yaklaşan hizmet sürem içerisinde her yönetim kademesinde aldığım görevler yüksek bir sorumluluk ve eksilmeyen heyecanlarla adeta bir bayrak yarışı biçiminde tezahür etmiştir. Onur ve gurur ile yüreğimde taşıdığım Türkiye Cumhuriyeti hizmet bayrağının sınırsız heyecan, üstün görev ve sorumluluk anlayışı içerisinde taşınmasında, devlet ve milletimizin samimiyetle kucaklaştırılmasında bilhassa özen ve gayret gösterdim. Hizmetlerimin icrasında; açık ve adil olmaya, herkesin hak ve hukukunu korumaya gayret ettim.”

Başkent Ankara'da görevi esnasında Ankaralıların en yüksek seviyede sağladığı toleransa da müteşekkir olduğunu belirten Yüksel, Ankara'nın dünya şehri hedeflerine yönelik yürütülen hizmet ve faaliyetlerin vatandaşların beklentilerini de içine alacak bir bütünlük içerisinde bundan sonra daha da ileri bir seviyeye ulaştırılmasının, en büyük temennisi olduğunu da kaydetti.

Alaaddin Yüksel kimdir?

Alaaddin Yüksel 1950 yılında doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık stajını tamamladı.

Kırklareli İl Maiyet Memurluğundan başlayarak sırası ile Lüleburgaz Kaymakam Refikliği; Saray, Lalapaşa, Enez Meriç, Kaymakam Vekilliklerinde ve 56. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak Erzurum/AŞKALE, Denizli/ÇAMELİ, Adana/SAİMBEYLİ, Bolu/GEREDE, Tekirdağ/ŞARKÖY, Kocaeli/KÖRFEZ Kaymakamlıkları ile İSTANBUL/Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Harp Akademileri-Milli Güvenlik Akademisini bitirdi.

Bakanlar Kurulunun 96/8214 sayılı Kararıyla 1996-1997 yıllarında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı.

2010-2014 yılları arasında Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

1993/1996 yıllarında Trabzon Valiliği, 1996-1997 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü, 1997-2000 yıllarında Balıkesir Valiliği, 2000-2003 yıllarında İzmir Valiliği, 2003-2010 yıllarında Antalya Valiliği yaptı. 13.05.2010 tarihinden itibaren yürüttüğü Ankara Valiliği görevinden emekliliğini istedi.

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