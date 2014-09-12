Vali'den 'merkeze alın' dilekçesi

Denizli Valisi Abdulkadir Demir'in, merkeze alınmak için İçişleri Bakanlığına dilekçe verdiği bildirildi.

Abdülkadir Demir, Gaziantep İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürütürken 2008 yılında Erzincan Valisi olarak atandı. Demir, ardından da 11 Ağustos 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Denizli Valiliğine atanarak 30 Ağustos 2011 tarihinde Denizli Valisi olarak görevine başladı. Yaklaşık 3 yıldır Denizli’de görev yapan Vali Abdülkadir Demir’in, İçişleri Bakanlığı’na merkezi alınmasıyla ilgili verdiği dilekçe kentte şok etkisi yarattı. Dilekçesinin gerekçesi sorulan Vali Demir, "Bir gerekçesi yok" diyerek açıklama yapmadı.

Abdülkadir Demir, Denizli Valisi olarak görev yaptığı dönem içinde Pamukkale turizm yolu, Tripolis antik kentinin 12 ay boyunca kazılması, Göçük meydana gelen Güney Şelalesi’nin yeniden düzenlenerek turizme kazandırılması, Karahayıt turizm bölgesinin termal sağlık turizmine kazandırılması gibi önemli projelere imza atmıştı.